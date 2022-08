La pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto sigue repercutiendo en Argentina, donde no se detienen las reacciones al hecho y las sanciones por igual contra los jugadores de Boca Juniors . Y uno de los últimos en pronunciarse al respecto fue Hugo Orlando Gatti , quien minimizó lo sucedido.

El exportero e ídolo del ‘Xeneize’ se pronunció sobre la polémica, restando gravedad al asunto. “El quilombo en Boca siempre existió”, dijo a diferencia de quienes opinan que la gresca fue algo inédito.

“Boca y River son los que arman lío, los que mantienen al fútbol argentino. Siempre hubo peleas, en todas las décadas. Lo que pasa es que antes no había tantas cámaras y por eso no se veían las piñas, pero no es una situación anormal”, detalló Gatti en diálogo con el programa ‘Platea Baja’.

El pasado y presente del fútbol ha cambiado mucho, juzgó el recordado guardameta. “Cuando yo jugaba, si hacía un partido de diez puntos nos ponían seis o siete de nota. Hoy, los arqueros juegan tres puntos y les ponen diez. El elogio hay que ganárselo, y hoy no es así”, señaló.