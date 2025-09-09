Gen EN VIVO: transmite el juego de Paraguay vs Perú este martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericana 2026. ¿Cómo ver GEN EN VIVO? Para que puedas ver GEN EN VIVO en Paraguay, puedes hacerlo por señal de cable o streaming. Si deseas verlo por cable, deberás contratar el servicio de capleoperadores como: Tigo TV, Personal TV, Flow, Claro TV, Copaco IPTV, TV2 SA Minga Guazú, Cable Santa Rita, entre otros. Y finalmente, si quieres seguir el partido por streaming, podrás acceder a la cuenta de GEN mediante su web o cuenta de YouTube.

