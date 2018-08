George Weah, ex futbolista y presidente de Liberia, condecoró al francés Wenger El ex delantero del AC Milan homenajeó al ex estratega del Arsenal inglés por haberle abierto las puertas al fútbol europeo

El ex entrenador de fútbol Arsene Wenger (d) conversa con el presidente de Liberia George Weah (i) a su llegada a un evento donde se reúne con niños futbolistas en el estadio Samuel Kanyon Doe Sports. (Foto: EFE)