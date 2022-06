Cuatro Champions League, un Mundial y una Eurocopa embellecen la vitrina de 37 títulos que tiene Gerard Piqué. Un central que si decide retirarse hoy mismo quedará en la historia por ser parte del ‘Pep Team’ en el Barcelona y la época dorada de la selección española. Pero también por sus escándalos dentro y fuera del campo, como lo último que acaba de ocurrir en su vida: ruptura de su relación de 12 años con Shakira luego de rumores sobre una infidelidad por parte suya.

Piqué dejó atrás sus gestos contra el Real Madrid y su protagonismo de un meme que no pierde vigencia -el “se queda” que no sirvió para que Neymar no abandone el Barza y se vaya al PSG-, y pasó a ser un empresario importante, aunque con muchas polémicas a su alrededor.

Luego de una temporada para el olvido para el Barza -fue eliminado de la Europa League y no ganó ningún título-, el defensor ahora está envuelto en un escándalo amoroso, es personaje principal de las “novelas” que están surgiendo sobre su ya exrelación con la colombiana Shakira, con quien tiene dos hijos.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señala un escueto comunicado divulgado por la agencia de comunicación de la cantante.

Con la liga española ya terminada, y tan solo con la Liga de Naciones en juego, el central que no ha sido convocado por Luis Enrique está de vacaciones después de una temporada llena de lesiones y molestias físicas. Por su parte, Shakira tendrá que sentarse en el banquillo por supuestamente haber defraudado a Hacienda una cifra en torno a 14,5 millones de euros.

No es para nada la primera vez que Piqué se ve envuelto en el ojo de la tormenta. De hecho, hace algunos meses fue señalado por su intervención para llevar la Supercopa de España a Arabia. A raíz de unos audios filtrados y la investigación del pago, el jugador fue cuestionado por un posible conflicto de interés. Ahí mismo surgieron otros audios en los que el español le pedía a Luis Rubiales, presidente de la REEF (Real Federación Española de Fútbol) que lo llevara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 como parte del plantel dirigido por Luis de la Fuente.

El expediente Piqué

Tan controvertido como ganador, Gerard Piqué ha sido relacionado a múltiples controversias. Algunas fuera del terreno de juego y otras en el verde césped que tantas veces lo vio sonreír y enojarse.

Los primeros problemas para el defensor central aparecieron cuando aún estaba en el Manchester United, cuando las indisciplinas lo llevaron a estar marginado del equipo en algunos partidos. “Posiblemente fue Rio Ferdinand de quien más aprendí: su posición, liderazgo y aprobación fueron las tres cosas que admiraba”, señaló hace poco. Años después, ya como un futbolista consolidado, fue acusado de faltarle el respeto a la policía de Barcelona y eso lo llevó a recibir una multa de 100 mil euros en 2014.

La publicación de Piqué que se volvió viral.

En 2015 encendió los ánimos contra los madridistas al dedicarle el título de la Champions League a Kevin Roldán, músico que participó en una fiesta del ‘equipo merengue’ tras caer 3-0 ante Atlético de Madrid. Por esos años, también se ganó la desaprobación por vestir la camiseta de España, debido a sus declaraciones sobre el conflicto con Cataluña en la que se mostró a favor de la independización de la comunidad.

En 2017, Piqué también protagonizó una foto polémica. Después de la ola de rumores que detallaban la llegada de Neymar al PSG, el elemento subió una foto con su entonces compañero con la leyenda: “Se queda”. Aunque al final el brasileño partió a Francia, país en donde juega hasta estos días aunque podría salir en el mercado de pases de la siguiente temporada.

Por otro lado, su productora ayudó a producir el documental de Griezmann donde anunciaba su decisión de permanecer en el Atlético y no ir por esa temporada al Barcelona. Esta acción levantó grandes críticas en su momento. También en 2019 se metió contra el Espanyol y se mofó de sus finanzas: “En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol de este año”.