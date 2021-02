Barcelona sigue de malas. Empató 1-1 contra Cádiz por LaLiga y sus probabilidades de alcanzar al Atlético de Madrid cada vez son menos. Su rival rescató un valioso empate en su visita al Camp Nou, y Gerard Piqué lamentó el resultado final.

Gerard Piqué respondió las inquietudes de la prensa española y se refirió a los resultados que no se han podido rescatar en Champions League y LaLiga Santander.

“Duele muchísimo porque la derrota del Atlético teníamos la ocasión de meternos ahí. Ha sido un partido en el que ellos nos han complicado las cosas, porque se cierran atrás, pero generamos bastante, con dos goles anulados y varias ocasiones”, manifestó.

“Ellos sólo han tenido una clara en el primer tiempo. Pero un penalti en el 90 y perder dos puntos es difícil de asimilar. Viniendo de dónde venimos era importante suma los tres puntos para estar más cerca de la cabeza. Aún queda Liga”, indicó.

“Cada partido que no ganas tus opciones se reducen un poco. La Liga va para largo. La distancia es importante, pero no inasumible. Dependerá de los próximos partidos. Dependerá más de nosotros que de los otros. Si cogemos una buena dinámica de juego, que nos permita tener buenos resultados, opciones podemos tener. Está difícil, es obvio, pero lo tenemos que intentar. Es un golpe duro y más de donde venimos. Toca levantarse. El miércoles tenemos otro examen contra el Elche y tenemos que sumar los tres puntos. No esperábamos lo de hoy”, lamentó el defensa central.

