Corría el 21 de junio de 2019. Piqué, tras ver a la Sub-21 clasificarse para los JJOO, le dijo a Rubiales: "Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos"#SupercopaFileshttps://t.co/yjIUrD7eiz pic.twitter.com/p3YLSIZ1ZQ