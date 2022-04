El central del Barcelona Gerard Piqué afirmó este lunes que pretende “dar la cara” porque no tiene “nada que esconder” y que cree que “todo lo que hemos hecho es legal”. El Confidencial dio a conocer que la Real Federación Española de Fútbol y Kosmos, de la que Gerard Piqué es copropietario y consejero delegado, pactaron una comisión millonaria para realizar dicha competencia en tierras saudíes.

El futbolista realizó estas declaraciones en su canal personal de Twitch después del partido que el cuadro azulgrana disputó contra el Cádiz en el Camp Nou (0-1). El defensa no jugó por lesión, pero si brindó declaraciones para la prensa.

“No pensé que todo esto iba a crear todo el revuelvo que se ha creado. No es que se hiciera a escondidas: se pasaron por todos los pasos que tocaban. Hay muchos acuerdos que no se explican públicamente. En 2019 sale la noticia y la gente lo sabía. No entiendo el revuelo. Se cumplieron todos los procedimientos: en la asamblea de la RFEF hay gente que representa a todos los clubes. No estoy convencido de que haya una campaña contra mí. No voy a pedir perdón por esto”, aseguró Gerard.

Sobre la comisión, Piqué aseguró que “Oficialmente, nosotros cobramos la comisión directamente del gobierno de Arabia Saudí. En ningún caso cobramos nada de la RFEF: cuatro millones de euros (el 10% de los 40 millones de euros del acuerdo). No tengo ningún acuerdo comercial con la Federación”.

Por otro lado, Piqué sostuvo que “el fútbol es de los aficionados, pero están en todo el mundo. Llevar una competición a Arabia Saudí es integrar también a su pueblo. Yo entiendo el concepto de aficionado como algo global que incluyen muchos territorios. Llevar el fútbol a todas partes para generar más comunidad”.

“Es evidente que le puedo decir ‘Rubi’ al presidente del RFEF porque fue mi presidente cuando estaba en la selección española y tengo confianza”, indicó Gerard Piqué tras ser cuestionado por la relación que mantiene con Luis Rubiales.