Es el minuto 82. Barcelona vence 2-0 al Almería gracias a los goles de Ousmane Dembélé y Frenkie de Jong en un Camp Nou que ha roto el récord de asistencias de la temporada. Los 96 605 azulgranas que están en las gradas disfrutan del triunfo que momentáneamente los deja en la cima de La Liga Santander (Real Madrid, a dos puntos, podría superarlos si vence este lunes al Rayo Vallecano), pero también se preparan para el momento por el que asistieron al mítico estadio, a su segundo hogar: despedir a Gerard Piqué, uno de los últimos grandes ídolos del barcelonismo.

Y Gerard, que arrancó como titular por sexta vez en la temporada, fue homenajeado y ovacionado en cada intervención con el balón, también sabía que el final anunciado estaba cerca. Ni bien vio al danés Christensen acercarse junto al cuarto árbitro a la línea del campo, se iba preparando para salir por última vez del Camp Nou. A los 83′, el árbitro principal dio luz verde a la última sustitución del partido: El ‘15′ por el ‘3′ se leía en el cartel; es decir, Andreas por Piqué.

Los aplausos de un estadio con casi cien mil personas rendido ante él no se hicieron esperar. Y él, con ese metro 92 y pinta de tipo inquebrantable, no pudo aguantar la emoción. Sus ojos se iban llenando cada vez más de agua mientras abrazaba a sus compañeros y caminaba hacia el banco de suplentes. Como si el homenajeado no fuera Piqué, ese exitoso futbolista que trascendió los terrenos de juego como pocos con esa personalidad avasalladora que lo han hecho un empresario tan grande como su carrera futbolística.

Llegó a los diez años a La Masía, esa fábrica de cracks que tiene el Barcelona. S e va con 35 cumplidos y 30 títulos ganados con su club de niño a pesar de apellidarse como el estadio del enemigo –Piqué Bernabéu– . Tiene además, tres trofeos con el Manchester United en su breve paso por el club inglés, una Eurocopa y un Mundial con España. Su vitrina es envidia incluso de muchísimos clubes.

Pero él es y morirá siendo culé. Así lo dejó en claro. “Querer es dejar marchar. Hay tanto amor y pasión entre el Barza y yo... era el momento de dejarnos un espacio y de aire. Estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí. Ya me fui y volví. No es una despedida. Soy socio desde que nací y moriré aquí, ¡Visca el Barza siempre!”, dijo entre lágrimas.

A Gerard le costó dejar el Camp Nou. Cuando se quedó a solas en el estadio donde muchas noches fue héroe, como la vez en la que le anotaron cinco goles al Real Madrid y él mostró su mano derecha abierta, el ahora exdefensor jugó un poco con sus hijos que estaban vestidos con los colores azulgranas.

En definitiva, se retiró el quinto futbolista con más partidos en toda la historia del Barça: 616 repartidos en 397 de La Liga, 126 de Champions League, 65 de Copa del Rey, 16 de Supercopa de España, dos de Supercopa de Europa, cinco de Europa League y cinco del Mundial de Clubes. Y, claro está, uno de los más ganadores. Pero su promesa de volver está ahí. ¿Será posible que regrese como presidente algún día?

VIDEO RECOMENDADO Gerard Piqué se retira del fútbol profesional. Sin embargo, ahora solo le espera una nueva vida donde se encargará de manejar y llevar todos los asuntos que tiene al margen del fútbol. Aquí te contamos todos los negocios que tiene el ya exfutbolista.

El Piqué empresario y su sueño de presidir el Barza

A Piqué siempre le ha gustado ser arte y parte, también en el fútbol, jugador y empresario al mismo tiempo, una asociación que a juicio de muchos aficionados no les cuadra. Pero si algo no le interesó en lo más mínimo a Gerard, fue la opinión del resto. La suya fue una vida que justificó la razón de ser de las redes sociales, alimentando a la prensa sensacionalista, a la económica e incluso a la de espectáculos por su romance terminado con la cantante colombiana Shakira.

Pero así como estuvo 18 años siendo uno de los mejores centrales del mundo, también logró armar en los últimos años una estructura de empresas que maneja principalmente a través de la firma Kosmos Holding SL, con la que logró comprar recientemente los derechos de transmisión de la Ligue 1 de Francia, así como organizar la Copa Davis, el torneo de tenis más importante a nivel países.

Esta compañía la fundó junto al empresario japonés, Hiroshi Mikitani, quien constituyó la firma Rakuten Inc, que es desde el 2016 el principal patrocinador del equipo blaugrana. A través de Kosmos Holding SL también manejan una agencia de representación de deportistas como el tenista Dominic Thiem, una productora de contenido audiovisual, además de que es la propietaria del equipo FC Andorra, el cual logró ascender de la quinta a la Segunda División de España.

Pero no solo eso. Gerard también constituyó la compañía Kerad Project 2006 SL con la cual entró al mundo de la compra y venta de inmuebles. De acuerdo a una nota que publicó Forbes publicada el 30 de agosto del 2021, esa empresa reportó en 2019 activos por más de 18 millones de euros y 4.5 millones de euros en facturación.

Además, junto al famoso streamer español, Ibai Llanos, promovieron el peculiar Mundial de Globos que fue ganado el año pasado por un peruano de 18 años llamado Francesco de la Cruz.

Más allá de lo que se pueda decir de él, de sus polémicas o críticas a su personalidad; Gerard Piqué es, sin duda, una leyenda azulgrana que trasciende al Barcelona y al fútbol. Un empresario exitoso que sueña con volver al club de sus amores como presidente. Solo queda esperar para ver cómo su anhelo se hace realidad.





----