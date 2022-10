Gerard Piqué termina contrato con FC Barcelona a mediados del próximo año y, hasta el momento, no hay novedades sobre una posible renovación. El defensa no atraviesa el mejor de sus momentos y recibe críticas después de cada partido de los culés. No fue diferente en esta ocasión, luego del choque ante Valencia.

El catalán fue suplente e ingresó al minuto 74 en reemplazo de Jules Koundé, cuando el resultado era un empate sin goles. Lo llamativo fue que Piqué demoró más de la cuenta en alistarse para entrar: no tenía puesta las canilleras, ni las medias arriba ni los botines puestos.

Las cámaras captaron ese curioso momento en el que se ve en apuros a Piqué. Incluso, su compañero Sergio Busquets tuvo que ayudarle a desatar los cordones de uno de los chimpunes para que se lo pueda poner.

⚠️Gerard Piqué todo un profesional‼️



➡️Le faltaban las medias, las espinilleras y Sergio Busquets le tiene que ayudar con las botas… pic.twitter.com/qdH14x5gGN — Carlos GdP (@CharlioGate) October 30, 2022

Lewandowski hizo ganar a Barcelona

El FC Barcelona, todavía afectado anímicamente por su eliminación de esta semana en su grupo de la Liga de Campeones, sufrió mucho para lograr la victoria por 1 a 0 en campo del Valencia (10º), con un gol en el descuento final de Robert Lewandowski, este sábado en la 12ª jornada.

Cuando todo parecía apuntar a un reparto de puntos en Mestalla, el artillero polaco apareció en el segundo palo para empujar a la red un gran centro de su compañero brasileño Raphinha, en el 90′+3.