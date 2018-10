Gerardo 'Tata' Martino no seguirá entrenando al Atlanta United

El entrenador argentino, Gerardo Martino, se negó a extender su vínculo contractual con el Atlanta United de la Major League Soccer. A través de un comunicado, el equipo revelación de Norteamérica confirmó la determinación del 'Tata'.



“Después de negociaciones amistosas entre Atlanta United y Martino sobre la opción de extender su contrato, el entrenador en jefe finalmente tomó la decisión de no continuar después de la temporada 2018 por razones personales”, explicó Atlanta United a sus fieles seguidores.



Gerardo Martino explicó que su decisión no se dio por temas económicos, pero tampoco dejó en claro el porqué de su salida.



“La decisión no se tomó por razones financieras, las negociaciones con la oficina principal fueron transparentes y justas. Esta no fue una decisión fácil de tomar, he disfrutado mucho mi tiempo con el Atlanta United y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos en tan poco tiempo”, dijo al portal oficial del club.



La prensa internacional rumorea de que ahora Gerardo Martino tiene todo preparado para ser el próximo responsable técnico de la selección mexicana, elenco que desde hace más de tres meses recurrió a Ricardo Ferretti como entrenador interino tras la salida de Juan Carlos Osorio.



El 'Tata' llegó a Atlanta United en setiembre del 2016 y a partir de entonces organizó un equipo letal, poderoso y ejemplar que dio qué hablar entre los medios especializados. En dos años consiguió 38 triunfos, 17 derrotas y 17 empates en todos los certámenes en donde su equipo se hizo presente.