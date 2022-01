Ghana vs. Gabón EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO por la jornada 2 del Grupo C de la Copa Africana de Naciones, este viernes 14 de enero desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Las selecciones de Ghana vs. Gabón tendrán sus segundas presentaciones en el torneo africano y buscarán la victoria para llenarse de motivación y encarar lo que viene. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Ahmadou Ahidjo.

Ghana vs. Gabón: horarios del partido y canales

México - 1:00 p.m. - ESPN3 Mexico y Star+ (Star Plus)

Perú - 2:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Ecuador - 2:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Colombia - 2:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Bolivia - 3:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Venezuela - 3:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Paraguay - 4:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Chile - 4:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Argentina - 4:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Uruguay - 4:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Brasil - 1:00 p.m.

España - 8:00 p.m.

Ghana, campeona del certamen en cuatro oportunidades, comenzó su participación en la presente edición de la Copa Africana con una derrota (1-0) a manos de Marruecos.

Sofiane Boufal anotó el solitario gol de los ‘Leones del Atlas’ a los 83 minutos. Los ghaneses lucharon contra el tiempo para reaccionar y, finalmente, se quedaron con las manos vacías.

Ahora, el conjunto dirigido por el serbio Milovan Rajevac está obligado a sumar de a tres para no empezar a reducir sus chances de clasificación a la siguiente ronda.

“Siempre hay presión, pero los entrenadores están acostumbrados a vivir y trabajar con la presión porque el próximo partido es el más importante. Todavía nos quedan dos partidos por jugar en nuestro grupo, así que estamos pensando en el próximo contra Gabón”, declaró Rajevac en la previa.

“Ese es el partido más importante para nosotros en este momento y estamos tratando de canalizar esta presión en un desempeño positivo”, añadió el seleccionador.

Ghana tendrá al frente a Gabón, que sin su estrella Pierre-Emerick Aubameyang, no tuvo problemas para derrotar 1-0 a Comoras en la jornada inaugural.

El delantero que milita en Arsenal, vale decir, fue baja debido a que dio positivo por COVID-19 y estaba en proceso de recuperación. Decimos estaba porque el deportista dio negativo en un reciente test y volvió a entrenar.

La mala noticia en Gabón la protagoniza el seleccionador Patrice Neveu, que se contagió de coronavirus y no estará en el banquillo este viernes. Su lugar será ocupado por Anicet Yala.

Ghana vs. Gabón: probables alineaciones

Gabón: Amonome, Palun, Manga, Obissa, Sambissa, Poko, Kanga, Autchanga, Allevinah, Bouanga y Boupendza.

Ghana: Wollacott, Rahman, Djiku, Amartey, Yiadom, Baba, Partey, Paintsil, André Ayew, Kyereh y Jordan Ayew.

