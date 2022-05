Un triunfo que le da esperanzas a Benevento gracias al gol de Gianluca Lapadula. El peruano que defiende los colores de la selección peruana le dio la victoria agónica a ‘Las brujas’ ante Pisa por los playoffs de la Serie B de Italia.

Este resultado los pone a nada de clasificar a la recta final de la competición para conseguir el ascenso a la Serie A. En ese sentido, el DT italiano, Fabio Caserta, explicó el por qué abrazó al ‘Bambino’ en conferencia de prensa.

“Estamos contentos porque ganar siempre es bueno. Hemos hecho un resultado muy importante, pero ahora hay que recuperar energía física y mental de cara a la vuelta. Estoy contento porque ganar era importante”, inició el técnico en conferencia de prensa.

“No quería cambiar a Lapadula antes de su gol. Quería poner a Moncini en lugar de Calò y mover a Tello atrás, y luego poner a Moncini adelante. Después de la ventaja, decidí cambiar a Lapadula. Ganar es bueno pero no tenemos que pensar en la vuelta. En este partido, no debemos pensar que un empate es suficiente”, precisó.

No podía faltar una pregunta sobre el cálido abrazo entre el técnico y el delantero naturalizado peruano en el momento del cambio de este último: “Nos abrazamos así porque con todo lo dicho no fueron buenos momentos. En mi opinión se había equivocado en enero al expresar de esa manera su deseo de irse por motivos personales. Se equivocó, luego discutió, habló con el club, y todo fue volver a las filas pero no poder contar con él no fue un factor positivo ni para mí, ni para el club, ni para el propio jugador. Ahora, sin embargo, tenemos que mirar hacia adelante y pensar en el presente, no en el pasado: hemos dado un paso más pero no no quiero parar”, indicó Caserta.