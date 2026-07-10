Gianluca Lapadula envió un mensaje directo a los hinchas de Universitario de Deportes para que asistan al partido amistoso frente a Millonarios, que se disputará este sábado en el estadio Monumental. El atacante ítalo-peruano destacó la importancia del respaldo del público y aseguró que será una jornada especial para todo el plantel crema.

“Hola, cremas. Este sábado los esperamos en casa para el duelo contra Millonarios. Será una tarde muy especial. Y dale U”, expresó Lapadula en un video difundido por el club, generando gran expectativa entre los aficionados. Su mensaje rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores respondieron con entusiasmo.

El compromiso ante el conjunto colombiano servirá como una prueba clave para el equipo dirigido por Universitario, que busca mantener ritmo competitivo y afinar detalles de cara a sus próximos retos oficiales. Además, el encuentro permitirá a los hinchas volver a conectarse con el equipo en un ambiente festivo.

Se espera una importante asistencia en el Monumental, considerando el buen momento del club y la presencia de figuras como Lapadula. La dirigencia crema confía en que el estadio luzca un gran marco, en lo que promete ser una verdadera fiesta del fútbol.