Por Redacción EC

Gianluca Lapadula envió un mensaje directo a los hinchas de Universitario de Deportes para que asistan al partido amistoso frente a Millonarios, que se disputará este sábado en el estadio Monumental. El atacante ítalo-peruano destacó la importancia del respaldo del público y aseguró que será una jornada especial para todo el plantel crema.

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