Gianluca Lapadula disfruta de sus vacaciones tras culminar como el goleador de la selección peruana en la Copa América 2021. El delantero ítalo-peruano todavía no define su futuro futbolístico, pues no ha confirmado su continuidad en el Benevento (que perdió la categoría de la Serie A) o si fichará por algún otro club que lo pretenden.

Durante la Copa América 2021, la selección peruana demostró ser un grupo unido y tuvo en Lapadula a uno de sus líderes. Para esta edición se sumó a la blanquirroja Santiago Ormeño, quien rápidamente se adaptó al grupo y hoy, el delantero de León demostró la buena química que tiene con el ‘Bambino’.

Lapadula compartió una imagen donde se le ve veraneando en la Isla de Capri y Ormeño comentó la fotografía con un divertido mensaje: “Eres tú, CRluda?”, escribió el delantero del León. No pasó mucho tiempo para que el ‘Bambino’ le responda a su compañero de la selección peruana con emoticones.

Futuro incierto

Benevento perdió la categoría de la Serie A la última temporada disputada y con ello, la continuidad de Gianluca Lapadula en el club es incierta. El delantero ítalo-peruano mostró un gran momento con la selección peruana y la lideró hasta la semifinal de la Copa América 2021 y diferentes clubes de Europa se interesaron en sus servicios.

Monza, Parma, Torino y Empoli fueron unos de los que estarían detrás del atacante. Sin embargo, no solo en a Serie A quieren tener a Lapadula entre sus filas, pues el AS Mónaco de la Ligue 1 y el Leicester City de la Premier League también siguen de cerca sus pasos. Por el momento, el futbolista y el club no se han pronunciado, pero lo cierto es que el ‘Bambino’ tiene contrato con Benevento hasta junio de 2023.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...