Gianluca Lapadula ha sido uno de los jugadores más importantes de Benevento en la temporada. De hecho, el delantero de la selección peruana también fue uno de los más destacados de todo el campeonato. En tal sentido, la Serie B difundió una imagen para presentar al equipo ideal de la primera parte del curso.

El ‘Bambino de los Andes’ aparece como el único ‘9′ en la elección que fue presentada como “el top once de la primera vuelta”. El atacante, en los seis meses anteriores, hizo todos los méritos necesarios para meterse en el cuadro de honor: 10 goles en 15 partidos para marcharse al parón de fin de año como el máximo artillero de la competición.

Además de Lapadula, hay un par de nombres reconocidos y provienen de Parma. El primero es el de Gianluigi Buffon, el experimentado portero y campeón del mundo con la selección italiana. También fue reconocida en la oncena el argentino Francos Vásquez, quien es conocido como el ‘Mudo’.

Gianluca Lapadula en el once de la primera parte del torneo. (Foto: Serie B)

Lapadula quiere dejar Benevento

Gianluca no está convocado para el partido de este jueves frente a Monza en la vuelta de la Serie B. En la víspera del choque, el técnico Fabio Caserta reveló que el goleador de la selección peruana pidió no ser considerado y, al mismo tiempo, anunció que tiene planes de marcharse en el mercado invernal de Europa.

“Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento”, adelantó el estratega en la conferencia de prensa durante la antesala del compromiso ante Monza, que marcará la vuelta de la Serie B tras el parón por fiestas de fin de año.

Enseguida, Caserta contó que Lapadula solicitó no ser considerado para el partido de este jueves por la jornada 18 del torneo de ascenso. “Le repetí la pregunta a los pocos días y me dijo que prefería no salir al campo contra el Monza”, sostuvo el DT con relación al hombre de la selección peruana.

Abogado de Lapadula desmiente al DT

Paolo Rodella, abogado de Lapadula, respondió las palabras del técnico de Benevento. “Los 10 goles en lo que va del campeonato dicen todo sobre la profesionalidad, el rendimiento y apego de Lapadula. Mi cliente niega de manera absoluta que haya dicho a alguien que no quiere jugar ante Monza”, explicó.

“Lapadula quiere honrar la camiseta de Benevento hasta el último día de su estadía, por eso recibió esta noticia con asombro y desconcierto. Esa misma sensación la tuvo al conocer que el club iniciará un procedimiento sancionador en su contra y, evidentemente, ahora buscará hacer valer sus razones”, sentenció el mediador.