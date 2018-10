Gianluigi Buffon confesó quiénes son sus tres porteros favoritos en la actualidad

Gianluigi Buffon, veterano portero italiano que llegó esta temporada al París-Saint Germain, fue consultado sobre los mejores porteros del presente.



El ex '1' de Italia no se quedó callado y dio tres nombres que dejaron sorprendidos a los hinchas del fútbol, ya que dos de estos no han tenido un año esplendoroso.



"No soy político. Tendré que decir tres y olvidarme de cien. Diría que Neuer, Oblak y Alisson. Estamos en un período en el que hay porteros muy fuertes, es una pena mencionar solo tres", apuntó Gianluigi Buffon en diálogo con "Canal + Francia".



De los tres guardavallas mencionados, solo Jan Oblak ha demostrado un rendimiento sostenido y plausible en todo el 2018. Manuel Neuer ha estado prácticamente inactivo por una lesión en el pie y Alisson Becker apenas cumple -al pie de la letra- con su labor en el Liverpool.