Gianluigi Donnarumma se convirtió en uno de los fichajes estrella de la temporada del PSG; sin embargo, el arquero no estaría disfrutando su estadía en Francia. El futbolista de 22 años pelea la titularidad con el experimentado Keylor Navas y su agente del francés, Mino Raiola, deja abierta la posibilidad de su salida.

Donnarumma fue la gran figura de Italia durante la Eurocopa y su llegada al PSG hacía indicar que sería el titular, pero los planes no resultaron como lo esperó. Navas cuenta con la absoluta confianza del cuerpo técnico de Mauricio Pochettino, por lo que el italiano ha sido relegado a la banca de suplentes.

Ante este panorama incierto y con pocos minutos dentro del verde, Mino Raiola no estaría contento con el presente de su representado. De acuerdo a lo que indica ‘CalcioMercato’, el agente de Gianluigi Donnarumma estaría dispuesto a escuchar ofertas de cara a la próxima temporada y dos grandes de Europa lo pretenderían.

¿Barcelona y Juventus entran en la pelea?

La fuente citada indica que Barcelona y Juventus estarían muy interesados en Gianluigi Donnarumma y su situación en el PSG. Keylor Navas se ha consolidado en el cuadro galo y su continuidad en el once titular de Pochettino no está en duda, por lo que el italiano no tendría mucha oportunidad.

Por su parte, Barcelona no atraviesa un buen momento futbolístico y financiero, por lo que la posible llegada de Gianluigi Donnarumma podría quedar solo en un deseo. En tanto, la Juventus estaría dispuesta a mover bien sus fichas para hacerse del arquero; sin embargo, la última palabra la tendría el futbolista de 22 años.

Conforme a los criterios de Saber más