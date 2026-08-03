Por Redacción EC

El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA genera dudas a nivel internacional. Según el New York Post, el dirigente suizo estaría buscando apoyo en el entorno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de cuestionamientos por su gestión y decisiones recientes que han generado polémica.

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