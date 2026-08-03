El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA genera dudas a nivel internacional. Según el New York Post, el dirigente suizo estaría buscando apoyo en el entorno del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de cuestionamientos por su gestión y decisiones recientes que han generado polémica.

De acuerdo con el citado medio estadounidense, Infantino habría intentado establecer contacto directo con el secretario de Estado, Marco Rubio, con el objetivo de reforzar su posición dentro del organismo rector del fútbol mundial. La relación cercana que mantiene con Trump sería clave en esta estrategia política.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el presidente de la FIFA pretendía sostener una conversación privada para abordar el papel del fútbol como herramienta de influencia cultural en Estados Unidos. Sin embargo, desde dentro se interpreta que el verdadero motivo es asegurar su continuidad en el cargo ante la presión mediática.

Crisis en la FIFA tras polémico proyecto

Infantino ha sido duramente criticado por su fallido intento de privatizar activos comerciales vinculados al Mundial, una propuesta que generó rechazo y terminó por debilitar su imagen. Este escenario habría provocado que el dirigente, de 56 años, se sienta “aislado” frente a la avalancha de cuestionamientos.

Incluso, el New York Post señala que Infantino habría intentado comunicarse en reiteradas ocasiones con Donald Trump sin obtener respuesta, especialmente tras el colapso de su plan el pasado viernes.

Incertidumbre sobre el futuro de Infantino

La situación actual deja en incertidumbre la continuidad de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. Mientras crecen las críticas y pierde respaldo dentro del entorno futbolístico, el dirigente buscaría apoyo político de alto nivel para sostenerse en el poder.

Este nuevo episodio vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la FIFA y el impacto de sus decisiones en el fútbol mundial, a poco de eventos clave en el calendario internacional.