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Infantino asumió la presidencia de la FIFA en 2016, a raíz del escándalo de corrupción que provocó la caída de su predecesor, Joseph Blatter.
Infantino asumió la presidencia de la FIFA en 2016, a raíz del escándalo de corrupción que provocó la caída de su predecesor, Joseph Blatter.
Por Redacción EC

Las esperanzas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de asegurarse su reelección como máximo responsable del fútbol mundial recibieron un fuerte impulso este jueves, tras las promesas de apoyo de las confederaciones de África y Asia.

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