Las esperanzas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de asegurarse su reelección como máximo responsable del fútbol mundial recibieron un fuerte impulso este jueves, tras las promesas de apoyo de las confederaciones de África y Asia.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) declararon que respaldarán a Infantino, quien confirmó este jueves en el Congreso de la FIFA en Vancouver que buscará su reelección en 2027.

En un breve comunicado tras una reunión previa a la cita en la ciudad del oeste canadiense, la CAF señaló que había “acordado por unanimidad” apoyar a Infantino cuando éste se presente para un nuevo mandato al frente de la FIFA.

La Confederación Asiática de Fútbol también prometió apoyar al mandatario italo-suizo de 56 años.

Las confederaciones africana y asiática suman 101 votos en la elección presidencial de la FIFA, de un total de 211.

Infantino ya ha asegurado el apoyo para su reelección del organismo rector del fútbol sudamericano, la Conmebol, que aporta otros 10 votos.