La FIFA estudia una de las transformaciones comerciales más importantes de su historia. Según reveló The Times, el organismo presidido por Gianni Infantino analiza vender participaciones minoritarias de sus competiciones más valiosas, entre ellas el Mundial masculino y femenino y la Copa Mundial de Clubes, como parte de un nuevo modelo de gestión que buscaría atraer inversión privada sin perder el control de sus torneos.

El plan contempla la creación de una nueva empresa denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de la operación de estos certámenes. De acuerdo con la información publicada por el medio británico, la compañía tendría una valoración cercana a los 20.000 millones de dólares.

La FIFA conservaría la mayoría accionaria, mientras que entre un 20 % y un 30 % sería vendido a inversores privados por aproximadamente 1.000 millones de dólares. Otro 20 % sería distribuido entre las 211 asociaciones afiliadas, otorgándoles una participación valorizada en cerca de 20 millones de dólares a cada una.

Infantino y Donald Trump se han vinculado estrechamente, y el presidente estadounidense recibió el primer Premio de la Paz de la FIFA.

Uno de los nombres vinculados a las negociaciones es Thrive Capital, firma liderada por Joshua Kushner, hermano menor de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Diversas fuentes citadas por The Times también señalaron que Gianni Infantino podría asumir un cargo ejecutivo dentro de la nueva empresa una vez concluya su mandato como presidente del organismo en 2031.

Ante la repercusión de la información, la FIFA negó que exista una decisión tomada. “Esto nunca se ha discutido. Sin embargo, el presidente de la FIFA y la administración tendrán y deben tener roles de liderazgo en esta entidad, si se aprueba, para mantener siempre el control de cualquier filial de la FIFA”, indicó el organismo en declaraciones recogidas por The Times.

Finalmente, la institución remarcó que el objetivo es fortalecer el desarrollo económico del fútbol sin modificar la estructura de gobierno de la organización. “Para la FIFA nada cambia”, sostuvo el ente rector, precisando que los inversores externos solo tendrían participación en una filial comercial y no en la propia federación.

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