Infantino evalúa vender parte del Mundial al sector privado: el plan de la FIFA que genera polémica. (Foto: AFP)
Infantino evalúa vender parte del Mundial al sector privado: el plan de la FIFA que genera polémica. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La FIFA estudia una de las transformaciones comerciales más importantes de su historia. Según reveló The Times, el organismo presidido por Gianni Infantino analiza vender participaciones minoritarias de sus competiciones más valiosas, entre ellas el Mundial masculino y femenino y la Copa Mundial de Clubes, como parte de un nuevo modelo de gestión que buscaría atraer inversión privada sin perder el control de sus torneos.

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