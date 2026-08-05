Gianni Infantino habría ofrecido a Marruecos la posibilidad de organizar la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo político para mantenerse al frente de la FIFA, según una investigación publicada por el diario británico The Times.

De acuerdo con el reporte, el máximo dirigente del fútbol mundial habría planteado que el partido por el título se dispute en Casablanca, en el futuro Estadio Hassan II, un megaproyecto con capacidad proyectada para 115.000 espectadores que busca convertirse en uno de los recintos deportivos más importantes del mundo.

La propuesta generaría tensión dentro de la organización del Mundial 2030, torneo que será organizado por España, Portugal y Marruecos. España tenía como principal candidato al Estadio Santiago Bernabéu de Madrid para recibir la final, pero este movimiento cambiaría el escenario previo.

Según The Times, Infantino necesitaría el respaldo de las 54 federaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para fortalecer su candidatura en las elecciones presidenciales de la FIFA previstas para marzo de 2027.

La situación ocurre en medio de una crisis interna en la FIFA, luego del rechazo que generó su plan para privatizar parte de los derechos comerciales del Mundial. La iniciativa habría provocado oposición de sectores vinculados a la UEFA y figuras del fútbol internacional.

Sin embargo, desde la FIFA negaron oficialmente que exista un acuerdo cerrado sobre la sede de la final del Mundial 2030 y rechazaron que la elección del estadio responda a un intercambio político.

La definición de la sede del partido más importante del torneo todavía genera expectativa, con Marruecos y España como protagonistas de una disputa que podría marcar la organización de la próxima Copa del Mundo.