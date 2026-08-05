Por Redacción EC

Gianni Infantino habría ofrecido a Marruecos la posibilidad de organizar la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo político para mantenerse al frente de la FIFA, según una investigación publicada por el diario británico The Times.

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