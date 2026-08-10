La presión sobre Gianni Infantino continúa creciendo. Estados Unidos y Canadá, a través de sus respectivas federaciones, se sumaron este lunes al pedido de cambios en la conducción de la FIFA. Junto con la Unión Caribeña de Fútbol (CFU) y la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), reclamaron modificaciones que consideran necesarias para mejorar la gestión del máximo organismo del fútbol mundial.

“Permanecemos unidos, junto a nuestros colegas de todo el mundo, para exigir cambios significativos que fortalezcan la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas de la FIFA”, afirmaron en un comunicado conjunto. Aunque el mensaje no pide expresamente la salida de Infantino, representa un nuevo golpe para el presidente de la FIFA, cuya gestión es cuestionada cada vez por más sectores.

El pronunciamiento se produjo pocas horas después de la contundente carta abierta de UEFA, AFC y Concacaf, que acusaron a la FIFA de provocar una “ruptura fundamental de la confianza” con las instituciones que integran el fútbol mundial. Las tres confederaciones cuestionaron la forma en que se impulsó el proyecto de Infantino para comercializar los derechos del Mundial y reclamaron mayor transparencia.

U.S. Soccer, Canada Soccer, CFU (Caribbean Football Union) and UNCAF (Central American Football Union) stand together, along with our colleagues around the world, in calling for meaningful change that strengthens FIFA’s governance, transparency and accountability.



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Como se sabe, la polémica gira en torno a FIFA Forward Enterprise, una empresa comercial independiente que la FIFA pretendía crear para administrar los derechos de televisión, patrocinios y entradas de sus principales competiciones. El organismo habría valorado la compañía en unos 20.000 millones de dólares y contemplaba vender hasta el 20% a inversores privados para obtener alrededor de 4.200 millones de dólares.

Canada Soccer, U.S. Soccer, CFU (Caribbean Football Union) and UNCAF (Central American Football Union) stand together, along with our colleagues around the world, in calling for meaningful change that strengthens FIFA’s governance, transparency and accountability. https://t.co/V9nFgLMqe8 — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) August 10, 2026

El proyecto generó fuertes cuestionamientos dentro del fútbol internacional y finalmente fue abandonado por la FIFA. La controversia se intensificó después de que el organismo publicara un comunicado en el que denunció una supuesta campaña de desinformación contra Infantino.

Pese a ello, el escenario representa un desafío importante para el titular de la FIFA (en el cargo desde 2016), quien enfrenta ahora cuestionamientos de varias federaciones que reclaman cambios en la gobernanza del organismo. La gran incógnita es hasta dónde llegará esta situación y si terminará convirtiéndose en una oposición formal a su continuidad.

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