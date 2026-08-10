Infantino pierde respaldo: Estados Unidos y Canadá exigen “cambios en la gobernanza” de la FIFA. (Foto: AFP)
Infantino pierde respaldo: Estados Unidos y Canadá exigen “cambios en la gobernanza” de la FIFA. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La presión sobre Gianni Infantino continúa creciendo. Estados Unidos y Canadá, a través de sus respectivas federaciones, se sumaron este lunes al pedido de cambios en la conducción de la FIFA. Junto con la Unión Caribeña de Fútbol (CFU) y la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), reclamaron modificaciones que consideran necesarias para mejorar la gestión del máximo organismo del fútbol mundial.

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