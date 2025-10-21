El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, se comprometió este lunes en La Paz a “traer un mundial” de alguna categoría a Bolivia, al participar en un evento por el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Vamos a traer un mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando”, sostuvo Infantino.

También destacó que inició conversaciones con el senador centrista Rodrigo Paz Pereira, ganador de la segunda vuelta presidencial realizada el domingo en Bolivia, “para ver cómo podemos ayudar, contribuir y dar más al fútbol aquí en Bolivia”.

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, precedió a Infantino en los discursos y le pidió “que cumpla la promesa de que vamos a tener un mundial en Bolivia”.

Domínguez también ratificó “el compromiso de Conmebol” para “hacer la final única de la Copa Sudamericana el año 2027” en el país andino.

