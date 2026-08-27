El Congreso de la FIFA aprobó que Infantino, que no contaba con rivales por la presidencia, fuera reelegido por aclamación, aceptando una recomendación tomada por el Consejo de la institución. (Foto: EFE)
El Congreso de la FIFA aprobó que Infantino, que no contaba con rivales por la presidencia, fuera reelegido por aclamación, aceptando una recomendación tomada por el Consejo de la institución. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Gianni Infantino atraviesa uno de los momentos de mayor presión desde que asumió la presidencia de la FIFA. Mientras la UEFA encabeza el frente opositor y la crisis institucional continúa sin resolverse, varias figuras históricas del fútbol mundial decidieron expresar públicamente su respaldo al dirigente.

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