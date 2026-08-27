Gianni Infantino atraviesa uno de los momentos de mayor presión desde que asumió la presidencia de la FIFA. Mientras la UEFA encabeza el frente opositor y la crisis institucional continúa sin resolverse, varias figuras históricas del fútbol mundial decidieron expresar públicamente su respaldo al dirigente.

Cafú fue uno de los primeros en pronunciarse y Roberto Carlos se sumó posteriormente. Desde Argentina también llegaron mensajes de apoyo de Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Javier Pastore.

El campeón del mundo con Brasil, Cafú, se unió el 26 de agosto de 2026 a un grupo de exfutbolistas que apoyan al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a pesar de su plan fallido de abrir la Copa del Mundo a la inversión privada. (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP) / PABLO PORCIUNCULA

El denominador común de sus publicaciones fue destacar el espacio que, según los exfutbolistas, la FIFA ha otorgado a los protagonistas del juego durante la última década.

Cafú defendió el papel de los futbolistas

Cafú, campeón del mundo con Brasil y habitual participante de actividades de FIFA Legends, puso el foco en la participación de jugadores y exjugadores dentro de los organismos vinculados al fútbol.

“Los jugadores y exjugadores han ganado voz y espacio en el deporte al participar en comités, proyectos y grupos de trabajo. Nuestras opiniones se escuchan y muchas iniciativas a favor del deporte se elaboran a partir de nuestras reflexiones”, señaló el histórico lateral brasileño.

Roberto Carlos se sumó al respaldo

El mensaje de Cafú encontró rápidamente eco en otra leyenda brasileña. Roberto Carlos respondió de manera breve y contundente: “100% de acuerdo, capitán”.

De esta manera, el exlateral del Real Madrid se alineó públicamente con la postura expresada por su compatriota en defensa de la gestión de Infantino.

Zanetti también destacó la representación de los jugadores

Desde Argentina, Javier Zanetti fue quien desarrolló con mayor extensión su respaldo al presidente de la FIFA. El histórico defensor destacó especialmente los cambios producidos durante la última década y la mayor participación de los futbolistas en el ámbito institucional.

⚠️ Gianni Infantino tiene aliados inesperados en medio de la tormenta. En el momento de mayor presión sobre el presidente de la FIFA, con la UEFA encabezando el frente opositor y la crisis institucional todavía sin resolverse, varias leyendas del fútbol mundial salieron a… pic.twitter.com/f9h0F7dcQQ — TyC Sports (@TyCSports) August 26, 2026

“En los últimos diez años, hemos sido testigos de la labor realizada por la FIFA y el presidente Infantino para lograr una representación de los futbolistas en el mundo del fútbol, algo que antes no existía”, escribió Zanetti.

A sus palabras se sumaron también Esteban Cambiasso y Javier Pastore, quienes publicaron mensajes en la misma línea.

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