FIFA President Gianni Infantino gestures during his visit to the new Concentration Hotel of the Colombian Football Federation in Barranquilla, Colombia, on February 24, 2026. FIFA boss Gianni Infantino told AFP on February 24, 2026, he was "very reassured" about Mexico's hosting of games in the World Cup, in his first comments on the violence triggered by the killing of a drug cartel leader. (Photo by David SALAZAR / AFP)
Por Redacción EC

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó este miércoles que no contempla trasladar de México el torneo de repesca para la Copa del Mundo de marzo pese a la reciente ola de violencia registrada en el país.

