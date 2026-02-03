Infantino se muestra a favor de quitar el veto de FIFA a Rusia.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reabrió un debate que llevaba años congelado al mostrarse a favor de levantar el veto que mantiene fuera de competencia a Rusia y Bielorrusia desde 2022. El dirigente aseguró que la sanción, vigente desde la invasión a Ucrania, “no ha conseguido nada” y planteó que, al menos a nivel formativo, debería ser eliminada.

En una entrevista con la cadena británica Sky, Infantino insistió en que el castigo terminó generando efectos contraproducentes. “Tenemos que hacerlo, definitivamente, al menos en categorías inferiores”, declaró. “Este veto no ha logrado ningún avance, solo aumentó la frustración y el resentimiento. Permitir que niños y niñas de Rusia compitan en Europa podría ayudar más que excluirlos”, añadió el titular de la FIFA.

La postura del dirigente fue recibida con entusiasmo en Moscú. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, calificó la declaración como “positiva” y aseguró que la discusión debía haberse iniciado hace tiempo. “Lo saludamos. Era una reflexión que se necesitaba desde hace mucho”, afirmó en conferencia telefónica. El funcionario remarcó que los futbolistas rusos “deben recuperar plenamente sus derechos” para volver a los torneos internacionales.

Peskov también dejó un mensaje político, al señalar que el deporte “nunca debió politizarse”, incluyendo al olimpismo y, por extensión, al fútbol. Rusia y Bielorrusia fueron expulsados de todas las competencias organizadas por FIFA y UEFA tras el inicio del conflicto bélico, lo que dejó a sus clubes y selecciones sin torneos oficiales en tres años.

La selección rusa disputó su último partido oficial en noviembre de 2021, ante Croacia, antes de quedar fuera del camino rumbo al Mundial de Qatar y, posteriormente, de la Eurocopa de Alemania. El escenario no cambiará para la Copa del Mundo 2026, a la que tampoco podrá aspirar.

Desde su suspensión, Rusia ha jugado únicamente amistosos, entre ellos el empate 1-1 frente a la selección peruana en 2025. Las declaraciones de Infantino reactivan ahora la posibilidad —aún lejana— de que el fútbol ruso vuelva a la escena competitiva internacional.