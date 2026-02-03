Escuchar
Infantino se muestra a favor de quitar el veto de FIFA a Rusia.

Por Redacción EC

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reabrió un debate que llevaba años congelado al mostrarse a favor de levantar el veto que mantiene fuera de competencia a Rusia y Bielorrusia desde 2022. El dirigente aseguró que la sanción, vigente desde la invasión a Ucrania, “no ha conseguido nada” y planteó que, al menos a nivel formativo, debería ser eliminada.

