La FIFA tendrá tres candidatos en la próxima elección presidencial, en la que Gianni Infantino buscará continuar al frente del organismo. El suizo tendrá como rivales al francés Philippe Diallo y al japonés Kohzo Tashima, luego de que la secretaría general de la institución cerrara el plazo para recibir las postulaciones.

Los aspirantes deberán pasar ahora por una revisión de la comisión electoral, que determinará si cumplen los requisitos para participar. Entre las condiciones establecidas figura contar con el respaldo de al menos cinco de las 211 federaciones miembro de la FIFA.

Diallo llega con el apoyo de las 55 federaciones que integran la UEFA. El dirigente preside la Federación Francesa de Fútbol desde 2023 y se convirtió en el candidato respaldado por el bloque europeo para enfrentar a Infantino.

Por su parte, Tashima cuenta con experiencia dentro de la estructura del fútbol internacional. Es integrante del Consejo de la FIFA desde 2015 y presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol, que confirmó el envío de su documentación para formalizar la candidatura.

La lista definitiva también dejó fuera al suizo Ramón Vega, quien no continuará en la disputa por la presidencia. De esta manera, Infantino tendrá dos contendores en una elección que se realizará durante el 77.º Congreso de la FIFA, programado para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA aseguró que a partir del 2021 se jugará el nuevo Mundial de Clubes que contará con 24 equipos. (Foto: AFP).

Infantino ya ha ganado una elección con rivales

Infantino asumió el cargo en 2016, cuando ganó una elección que tuvo a cuatro rivales y se decidió en una segunda votación. El suizo se enfrentó al sudafricano Tokio Sexwale, que se retiró justo antes de las votaciones; el francés Jerome Champagne, descartado por ser el menos votado la primera ronda (7); el jeque de Baréin Salman bin Ebrahim al Khalifa, 85; y el jordano Ali Bin Al Hussein, 27.

En segunda vuelta, Infantino ganó por 115 votos frente a 88 del jeque Salman. Hussein se quedó con 4. Posteriormente, el suizo fue reelegido por aclamación en 2019 y 2023. Ahora, para mantenerse en el puesto deberá conseguir una mayoría simple de 106 votos, en una votación secreta en la que cada federación tendrá derecho a uno.

La nueva elección se desarrollará en medio de cuestionamientos por el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que planteaba abrir parte de la competición a inversores externos y que fue retirada tras las críticas. Infantino pidió disculpas por la gestión del proyecto y defendió que su intención era incrementar los recursos destinados al desarrollo del fútbol en las federaciones.

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