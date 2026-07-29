Por Jasson Curi Chang

La discusión ya no gira únicamente alrededor del futuro del Mundial. Ahora también tiene precio. Según reveló este miércoles el diario británico The Times, la FIFA comunicó a sus 211 federaciones afiliadas que cada una podrá acceder hasta a 40 millones de dólares si respalda, antes del 19 de septiembre, el proyecto que busca abrir la puerta a inversionistas privados mediante la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva compañía encargada de gestionar los negocios comerciales del organismo.

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