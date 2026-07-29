La discusión ya no gira únicamente alrededor del futuro del Mundial. Ahora también tiene precio. Según reveló este miércoles el diario británico The Times, la FIFA comunicó a sus 211 federaciones afiliadas que cada una podrá acceder hasta a 40 millones de dólares si respalda, antes del 19 de septiembre, el proyecto que busca abrir la puerta a inversionistas privados mediante la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva compañía encargada de gestionar los negocios comerciales del organismo.

La propuesta, presentada apenas un día antes por Gianni Infantino, prometía generar un fondo de 10.000 millones de dólares para impulsar el desarrollo del fútbol. Sin embargo, el debate dejó rápidamente el terreno deportivo para instalarse en el político. Europa se opuso desde el primer momento y Asia cuestionó no haber sido consultada. Ahora, la aparición de un incentivo económico elevó aún más la temperatura.

Karoline Leavitt destacó la estrecha relación entre Trump e Infantino y elogió el éxito del Mundial en Estados Unidos. Foto: EFE.

De acuerdo con el documento citado por The Times, Infantino explicó que cada federación decidirá de manera independiente si se suma al proyecto. Si lo hace, podrá acceder al nuevo fondo económico desde el 1 de enero del 2027. Si decide rechazarlo, continuará recibiendo únicamente los recursos ya previstos dentro del programa Forward, cuyo presupuesto asciende a 2.700 millones de dólares para el siguiente ciclo.

La diferencia económica no pasó inadvertida. El propio medio británico aseguró que fuentes cercanas a los opositores calificaron la propuesta como un “simple soborno”, expresión que refleja el creciente nivel de confrontación alrededor del proyecto.

La UEFA respondió con otro comunicado apenas conoció que existía una fecha límite para adherirse a la iniciativa. Para el organismo europeo, el ultimátum confirma las dudas que ya existían sobre la forma en que la FIFA viene impulsando esta transformación.

“Hoy hemos sabido que existe una fecha límite para aceptar la propuesta o perder el pago extraordinario. Eso dice todo lo que hace falta saber sobre este plan”, sostuvo la entidad presidida por Aleksander Čeferin, que además aseguró haber conversado con diferentes actores del fútbol mundial y detectar una oposición “cada vez más amplia” al proyecto.

El mensaje concluyó con una crítica directa a la conducción de la FIFA. Para la UEFA, el crecimiento del fútbol debe beneficiar a asociaciones, clubes, ligas, futbolistas y aficionados, no convertirse en una herramienta para enriquecer a unos pocos. Mientras el calendario avanza hacia el 19 de septiembre, el partido más importante del fútbol ya no se juega sobre el césped, sino en las oficinas donde se decidirá quién controla el negocio del deporte más popular del planeta.

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