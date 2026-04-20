El delantero del Hellas Verona, Gift Orban, fue protagonista de un incidente extradeportivo tras la derrota de su equipo por 1-0 ante el AC Milan. El atacante nigeriano fue captado en video enfrentándose a un aficionado en las inmediaciones del estadio, en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según reportes, el altercado se habría iniciado cuando el jugador se negó a tomarse una foto con un hincha. La situación escaló luego de que el aficionado reaccionara golpeando el vehículo del futbolista, lo que provocó que Orban descendiera de su auto para encararlo, derivando en un enfrentamiento físico.

😳🇳🇬🇮🇹 Gift Orban, jugador de Hellas Verona, se FUE A LAS MANOS CON UN HINCHA que golpeó su auto.



Todo empezó porque SE NEGÓ A TOMARSE UNA FOTO. ⚠️pic.twitter.com/EUo1hsRWwy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 19, 2026

El club italiano emitió un comunicado tras lo ocurrido, en el que condenó cualquier tipo de conducta violenta y aseguró que se encuentra evaluando lo sucedido. El episodio se da en un contexto complicado para el Verona, que atraviesa una mala racha y lucha por evitar el descenso en la Serie A.

Orban, de 23 años, es uno de los principales atacantes del equipo en la temporada, pero este incidente podría tener repercusiones en su futuro inmediato. Mientras tanto, el caso sigue generando debate sobre la relación entre futbolistas y aficionados en momentos de alta tensión deportiva.