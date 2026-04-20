Por Redacción EC

El delantero del Hellas Verona, Gift Orban, fue protagonista de un incidente extradeportivo tras la derrota de su equipo por 1-0 ante el AC Milan. El atacante nigeriano fue captado en video enfrentándose a un aficionado en las inmediaciones del estadio, en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

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