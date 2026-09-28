Giorgian De Arrascaeta encendió las alarmas en Uruguay y Flamengo. El mediocampista sufrió una fractura en la muñeca izquierda durante la victoria por 4-1 de la selección uruguaya ante Corea del Sur y deberá someterse a una intervención quirúrgica. El club brasileño confirmó el diagnóstico tras recibir los resultados de los estudios realizados en territorio surcoreano.

La lesión ocurrió en el tramo final del encuentro. De Arrascaeta resbaló y cayó con el brazo izquierdo extendido, apoyando de mala manera la mano. El volante sintió inmediatamente el dolor, recibió atención médica sobre el terreno de juego y posteriormente fue reemplazado por Rodrigo Zalazar. La inflamación en la zona generó preocupación desde el primer momento.

“No tenemos mucha idea, pero en la cancha se le inflamó enseguida. Ojalá que no sea nada, pero pintaba fea la verdad. Fue en la muñeca”, explicó Mathías Olivera después del partido, reflejando la alarma que provocó el golpe. Los estudios posteriores determinaron que no se trataba únicamente de un traumatismo, sino de una fractura.

El momento de la lesión y el diagnóstico

El golpe llegó después de una actuación destacada del futbolista. De Arrascaeta había participado en el primer gol de Uruguay y marcó el segundo tanto de la Celeste, antes de abandonar el campo por la lesión. El mediocampista había sido una de las principales figuras ofensivas del equipo dirigido interinamente por Diego Forlán.

Tras el partido, el jugador fue trasladado a una clínica en Corea del Sur para someterse a estudios por imágenes. Flamengo informó posteriormente que su médico, Fernando Sassaki, recibió los resultados y confirmó la fractura de la muñeca izquierda con indicación quirúrgica. De Arrascaeta regresará a Brasil, donde será reevaluado antes de la operación y continuará su proceso de recuperación.

🇺🇾 La TERRIBLE LESIÓN de Giorgian De Arrascaeta. Se FRACTURÓ LA MUÑECA.pic.twitter.com/z5U7ypXSEj — 🦵💥 MEJORES PATADAS ⚽️💀 (@mejorespatadas1) September 28, 2026

De Arrascaeta será operado y preocupa su regreso

La lesión genera especial preocupación en Flamengo por el calendario que afrontará en las próximas semanas. El equipo brasileño se prepara para disputar las semifinales de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, por lo que la evolución del uruguayo y los plazos posteriores a la cirugía serán determinantes para conocer cuándo podrá volver a competir.

De Arrascaeta había alcanzado recientemente una marca importante con Flamengo al disputar su partido número 200 en el Maracaná, precisamente durante los cuartos de final de la Libertadores ante Independiente del Valle. En esos encuentros en el estadio carioca, el uruguayo registra 61 goles y 66 asistencias, de acuerdo con información oficial del club.

Por ahora, Flamengo no ha establecido un tiempo oficial de recuperación. El siguiente paso será la reevaluación médica en Brasil y la posterior intervención quirúrgica. Recién después de la operación y del inicio de la rehabilitación se podrá determinar el plazo de regreso de uno de los principales jugadores del conjunto brasileño.

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