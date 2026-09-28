De Arrascaeta sufre fractura de muñeca y será operado: preocupación en Uruguay y Flamengo. Foto: X/@mejorespatadas1
De Arrascaeta sufre fractura de muñeca y será operado: preocupación en Uruguay y Flamengo. Foto: X/@mejorespatadas1
Por Redacción EC

Giorgian De Arrascaeta encendió las alarmas en Uruguay y Flamengo. El mediocampista sufrió una fractura en la muñeca izquierda durante la victoria por 4-1 de la selección uruguaya ante Corea del Sur y deberá someterse a una intervención quirúrgica. El club brasileño confirmó el diagnóstico tras recibir los resultados de los estudios realizados en territorio surcoreano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.