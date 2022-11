La presencia de Giovani Lo Celso en el Mundial Qatar 2022 no es nada segura a estas alturas del año. El mediocampista sufrió una lesión en el reciente partido de Villarreal y, por esa situación, las alarmas están encendidas en la selección de Argentina. Sobre el tema, el entrenador Lionel Scaloni se pronunció.

“Son cosas que podían suceder y estamos valorando cómo está la situación, tanto de él como de otros jugadores. Lamentablemente, podía pasar. Son muchos partidos. Sobre todo el mes de octubre es bastante cargado y esperemos noticias para ver qué decisión tomamos”, comentó el técnico este miércoles a ESPN, a su llegada a Argentina.

Asimismo, Scaloni enfatizó en que no tomará ningún riesgo innecesario con el futbolista. “Lo primero que le dije a él y le digo a todo el mundo es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea un riesgo normal. Todo lo que sea tomar un riesgo innecesario, sobre todo para la salud del jugador, de mi parte no lo voy a hacer”, apuntó.

Por otro lado, el estratega de 44 años lamentó el difícil momento de Lo Celso, aunque dejó en claro que lo que determine será pensando en el beneficio de la selección de Argentina, que en Qatar 2022 buscará su tercer título mundialista.

“Primero está el equipo, no tengo ninguna duda, y después lógicamente pensamos en lo individual. Son chicos que han estado desde el primer día con nosotros y eso es indudable que pesa, que lo sentimos, pero al momento de tomar la decisión la tomaremos pensando en el bien del equipo”, sentenció.

Rivales y fixture de Argentina en el Mundial

Antes de comenzar su participación en el Mundial, Argentina se medirá con Emiratos Árabes Unidos en un amistoso, el 15 de noviembre. Tras ello, la ‘Albiceleste’ hará su debut en el Grupo C de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita, el 22 de noviembre. Sus siguientes rivales serán México (26/11) y Polonia (30/11).