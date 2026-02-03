La Selección Argentina enfrenta un nuevo frente de conflicto a raíz del amistoso en India que nunca llegó a disputarse y que, según los últimos reportes, podría no jugarse jamás. Una investigación del diario argentino “Clarín” reveló que el gobierno de Kerala había adelantado 14,5 millones de dólares a la AFA, fondos que terminaron depositados en las cuentas de TourProdEnterLCC, la empresa vinculada al empresario Javier Faroni encargada de administrar el dinero ingresado desde el exterior para el ente rector del fútbol argentino.

El encuentro estaba programado inicialmente para octubre de 2025 y había sido acordado meses antes por el gerente de Marketing de la AFA, Leandro Petersen, y el jefe de Relaciones Internacionales, Pablo Díaz, según mencionado medio. La organización contempló incluso una visita oficial de una delegación de Kerala al predio de Ezeiza, así como un viaje posterior de Héctor Cabrera, representante del organismo, a la ciudad india para inspeccionar el estadio y coordinar aspectos logísticos y de seguridad, considerando el enorme impacto que genera la presencia de Lionel Messi en esa región.

La planificación, sin embargo, entró en conflicto con otro compromiso ya asumido: una gira por Estados Unidos que incluyó amistosos contra Venezuela, en Miami, y Puerto Rico, en Fort Lauderdale. Esto obligó a reprogramar el partido con India para noviembre, durante la última ventana FIFA del 2025. La idea era que se disputara tras el duelo con Angola, en Luanda, frente a Australia u otra selección ubicada entre los primeros 50 del ranking. Pero la AFA desistió de manera unilateral, argumentando que una norma FIFA impedía viajar de África a Asia en las condiciones previstas.

A tribute to Lionel Messi…



all the way from Kerala ❤️



How’s this statue? 💕



📹 Messi fans Pozhiyoor 👌 pic.twitter.com/YsmrIm1nfF — GOAL India (@Goal_India) August 10, 2022

El reglamento citado indica que los equipos deben disputar los encuentros dentro de la misma confederación durante una ventana internacional, salvo excepciones específicas. Y en caso de que uno de ellos sea un amistoso, las sedes solo pueden situarse en confederaciones diferentes si están separadas por un máximo de cinco horas de vuelo y dos husos horarios, algo que no ocurría entre Luanda y la India. Amparada en ese punto, la AFA postergó nuevamente el compromiso y evaluó cumplirlo tras la Finalissima ante España, prevista para el 27 de marzo en el estadio Lusail. Sin embargo, la confirmación reciente de otro amistoso en ese mismo recinto, contra Qatar el 31 de marzo, reactivó la preocupación en Kerala.

En la provincia india comenzó a circular la versión de que el partido aplazado se jugaría recién en septiembre, algo que no estaría contemplado en los términos del acuerdo. Incluso se barajó la opción de ubicarlo entre el 1 y el 9 de junio, durante la última fecha FIFA previa al Mundial 2026. Pero esto generaría un contratiempo significativo para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni debido a la distancia y la carga física que implicaría viajar a la India a menos de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo.

El problema mayor, no obstante, es de carácter administrativo: el contrato firmado indica que el amistoso debe realizarse antes de marzo, dado que el funcionario del gobierno de Kerala responsable de la negociación dejará su cargo en mayo de 2026 por el cambio de administración. Cualquier modificación posterior implica una violación del acuerdo original. Ante este escenario, según informó Clarín, las autoridades de Kerala ya analizan presentar una demanda para obtener una indemnización por daños financieros, administrativos y reputacionales, especialmente porque el partido había sido promocionado oficialmente en redes sociales por el propio ministro de Deportes, V. Abdurahiman.