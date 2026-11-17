La selección de Paraguay volvió a demostrar su capacidad para sorprender a sus rivales. Esta vez, la Albirroja ejecutó una jugada preparada a la perfección y abrió el marcador ante Japón apenas al minuto de juego. El tanto llegó tras una estrategia desde el tiro de esquina que tomó desprevenida a la defensa nipona y encaminó el triunfo paraguayo por 2-1 en un amistoso internacional disputado este martes en Singapur.

El equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro se impuso en el Estadio Nacional de Singapur y consiguió una nueva victoria en su preparación internacional. De esta manera, Paraguay mantiene su condición de invicto tras su participación en el Mundial 2026.

Paraguay sorprendió a Japón con una jugada preparada que terminó en gol al primer minuto. Foto: X/@AtaqueFutbolero

La acción que marcó el inicio del encuentro llegó prácticamente desde el pitazo inicial. Juan José Cáceres, lateral derecho del Dinamo de Moscú, aprovechó una estrategia preparada desde un tiro de esquina para sorprender a la defensa japonesa.

Tras la ejecución de la jugada, Cáceres encontró el espacio necesario y conectó un remate de derecha que venció al guardameta nipón. Así, cuando apenas se disputaba el primer minuto del compromiso, Paraguay ya ganaba 1-0 y celebraba una acción que evidenció el trabajo táctico del equipo de Gustavo Alfaro.

🤯🇵🇾🇯🇵 UFFF, ESTA JUGADA PREPARADA DE PARAGUAY PARA GANARLE A JAPÓN AL ¡¡MINUTO DE JUEGO!! https://t.co/QrJV4PXkvY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 17, 2026

Gómez amplió la ventaja y Japón descontó en los minutos finales

Con la ventaja a su favor, Paraguay continuó buscando espacios para hacer daño en campo contrario. A los 40 minutos, el experimentado defensor y capitán Gustavo Gómez, quien milita en Palmeiras, apareció para marcar el segundo tanto.

El central aprovechó una asistencia de Diego Gómez y, mediante un remate de cabeza, estableció el 2-0. Con este resultado, la Albirroja se fue al descanso con una diferencia importante frente a una selección japonesa que no encontraba respuestas.

Para la segunda mitad, el entrenador de Japón realizó una modificación masiva en su equipo y dispuso el ingreso de nueve jugadores con la intención de cambiar el desarrollo del encuentro.

Los movimientos le permitieron al conjunto asiático encontrar el descuento a los 85 minutos. Shio Fukuda fue el encargado de marcar el 2-1 y devolverle la expectativa a Japón en el tramo final del compromiso.

Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para que los nipones consiguieran la igualdad. Paraguay sostuvo la ventaja y terminó llevándose una victoria por 2-1 en territorio singapurense.

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