La Selección Argentina estuvo muy cerca de abrir el marcador en los primeros minutos de su estreno en el Mundial 2026. Lionel Messi encontró el camino al gol apenas iniciadas las acciones frente a Argelia, pero la intervención del VAR terminó invalidando la jugada por una posición adelantada milimétrica.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo J, se disputa en el Kansas City Stadium y marca el inicio del camino de la Albiceleste en la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

Argentina celebró temprano, pero el VAR invalidó el gol de Messi ante Argelia. Foto: Captura de video/DSports Argentina

A los cuatro minutos de juego, Argentina elaboró una de sus primeras llegadas de peligro. Lautaro Martínez filtró un pase para Lionel Messi, quien quedó mano a mano frente al arquero Luca Zidane.

El capitán argentino definió con precisión para vencer al guardameta y desatar la celebración de los hinchas presentes en Kansas City. Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos.

Tras la revisión de la acción, los árbitros confirmaron que Messi se encontraba en posición adelantada al momento de recibir el pase. El gol fue correctamente anulado y el marcador permaneció 0-0.