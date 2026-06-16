Resumen

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Messi estuvo cerca de abrir el marcador, pero el VAR frustró el festejo argentino. Foto: Captura de video/DSports Argentina
Messi estuvo cerca de abrir el marcador, pero el VAR frustró el festejo argentino. Foto: Captura de video/DSports Argentina
Por Redacción EC

La Selección Argentina estuvo muy cerca de abrir el marcador en los primeros minutos de su estreno en el Mundial 2026. Lionel Messi encontró el camino al gol apenas iniciadas las acciones frente a Argelia, pero la intervención del VAR terminó invalidando la jugada por una posición adelantada milimétrica.

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