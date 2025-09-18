¿Mano de Quevedo? Gol anulado de Gaibor tras revisión del VAR en el Alianza vs U. de Chile | VIDEO

Alianza Lima se quedó con las ganas de celebrar el primer gol del partido ante U. de Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Casi al final del primer tiempo, Fernando Gaibor había marcado el 1-0 tras finalizar una gran jugada colectiva; sin embargo, la alegría quedó de lado un instante después. El árbitro Ramon Abatti fue llamado por el VAR para revisar la jugada previa y confirmó la sospecha: el balón pegó en la mano de Kevin Quevedo, quien sacó ventaja de la jugada , pero el árbitro anuló el tanto tras revisión del VAR a una mano previa de Kevin Quevedo. La jugada fue clara y el propio juez comunicó su decisión a todo el estadio.

¡ANULADO EL GOL DE ALIANZA LIMA! Por una mano en la jugada previa, el árbitro revisó la jugada en el VAR y todo sigue 0-0. ¡Pipo Gorosito no lo puede creer!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tAbh6C2P0P — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025

