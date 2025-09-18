¿Mano de Quevedo? Gol anulado de Gaibor tras revisión del VAR en el Alianza vs U. de Chile | VIDEO
Redacción EC
se quedó con las ganas de celebrar el primer gol del partido ante U. de Chile, por la ida de los cuartos de final de la . Casi al final del primer tiempo, Fernando Gaibor había marcado el 1-0 tras finalizar una gran jugada colectiva; sin embargo, la alegría quedó de lado un instante después. El árbitro Ramon Abatti fue llamado por el VAR para revisar la jugada previa y confirmó la sospecha: el balón pegó en la mano de Kevin Quevedo, quien sacó ventaja de la jugada , pero el árbitro anuló el tanto tras revisión del VAR a una mano previa de Kevin Quevedo. La jugada fue clara y el propio juez comunicó su decisión a todo el estadio.

