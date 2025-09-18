¡Susto en Matute! Gol anulado de Guerrero en el Alianza Lima vs. U. de Chile | VIDEO

Alianza Lima pasó susto en Matute. Maxi Guerrero venció el arco de Guillermo Vizcarra antes de los 10′ del partido, pero el árbitro lo anuló por posición adelantada y todo sigue igual ante la U. de Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro blanquiazul no está cómodo en el campo y le cuesta tener la pelota. Su rival ha salido decidido a proponer y va encontrando espacios para hacer daño.

¡ESTO NO VALE! U. de Chile llegó al 1-0 en Lima, pero fue anulado por offside.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/137VrwCZ4s — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025

