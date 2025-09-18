¡Susto en Matute! Gol anulado de Guerrero en el Alianza Lima vs. U. de Chile | VIDEO
¡Susto en Matute! Gol anulado de Guerrero en el Alianza Lima vs. U. de Chile | VIDEO
Redacción EC
Redacción EC

pasó susto en Matute. Maxi Guerrero venció el arco de Guillermo Vizcarra antes de los 10′ del partido, pero el árbitro lo anuló por posición adelantada y todo sigue igual ante la U. de Chile, por la ida de los cuartos de final de la . El cuadro blanquiazul no está cómodo en el campo y le cuesta tener la pelota. Su rival ha salido decidido a proponer y va encontrando espacios para hacer daño.

