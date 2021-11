El partido Pumas vs. América por la ida de los cuartos de final de la Liguilla MX se disputó bajo mucha tensión, puesto que ambos equipos no querían quedarse en desventaja en la llave. La historia finalmente quedó igualada sin goles, pero hubo emociones, como el que anotó Higor Meritao, el cual finalmente fue anulado (82′).

Desde la banda derecha, superando la mitad del campo, se elevó un largo pase entre los centrales de las ‘Águilas’, que se encontraban retrocediendo de manera desesperada. En primera instancia, Juan Dinenno intentó controlar con la cabeza, aunque la potencia que llevaba impidió que pueda hacerse con la posesión.

No obstante, el delantero habilitó indirectamente a Higor Meritao, que llegó solo por la medialuna del área y se fue al mano a mano con el portero Guillermo Ochoa. El guardameta del América salió con mucha velocidad para hacerse con la pelota, pero no pudo hacer nada.

El atacante de Pumas definió con mucha clase para decretar la ventaja parcial, que fue celebrada por todos los hinchas que se hicieron presentes en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. La celebración estaba por iniciar, cuando el autor del tanto se percató que el juez de línea elevó su banderilla.

Meritao no podía creer la decisión, aunque la repetición no dejó dudas de que el cobro fue bien ejecutado, razón por la cual el VAR no tuvo que intervenir. A tan pocos minutos del final, fue un llamado de atención para el América, que no viene atravesando por un buen momento futbolístico.