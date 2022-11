Gol Caracol en vivo: cómo y dónde ver el Mundial Qatar 2022

Para territorio colombiano, los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022 serán transmitidos por la señal de Gol Caracol, que transmitirá 32 partidos de la competencia, todos ellos de la fase de grupos, que dará inicio el 18 de noviembre con el encuentro entre Qatar y Ecuador.

¿Dónde ver Gol Caracol online?

Para poder ver Gol Caracol no hace falta ninguna suscripción ya que es un canal de señal abierta. Se puede acceder a ese canal mediante una televisión y también por su página web desde cualquier dispositivo móvil.

¿Qué canal es Gol Caracol?

Están son las opciones para ver el canal Gol Caracol a través de Colombia: TDT (Canal 14.1, Canal 14.2 y Canal 14.4), DIRECTV (Canal 132 y Canal 1132), Claro TV (Canal 106 y Canal 109) y Movistar (Canal 156, Canal 816 y Canal 166).

¿Qué es Caracol TV?

Caracol TV es una canal que fue fundado el 17 de junio de 1969 y se ve en exclusiva por territorio colombiano, aunque hay la posibilidad de seguir esta señal mediante la transmisión internacional y también mediante su página web haciendo click aquí.

Partidos que transmitirá Gol Caracol

Estos son los partidos de la fase de grupos que podrán verse a través de la señal de Gol Caracol. Todos los horarios son para territorio colombiano.

Domingo 20 de noviembre

11:00 | Qatar vs Ecuador

Lunes 21 de noviembre

11:00 | Senegal vs Países Bajos

14:00 | Estados Unidos vs Gales

Martes 22 de noviembre

5:00 | Argentina vs Arabia Saudita

11:00 | México vs Polonia

Miércoles 23 de noviembre

5:00 | Marruecos vs Croacia

14:00 | Bélgica vs Canadá

Jueves 24 de noviembre

8:00 | Uruguay vs Corea del Sur

14:00 | Brasil vs Serbia

Viernes 25 de noviembre

14:00 | Inglaterra vs Estados Unidos

Sábado 26 de noviembre

8:00 horas | Polonia vs Arabia Saudita

14:00 horas | Francia vs Dinamarca

Domingo 27 de noviembre

8:00 | Bélgica vs Marruecos

Lunes 28 de noviembre

8:00 | Corea del Sur vs Ghana

11:00 | Brasil vs Suiza

Martes 29 de noviembre

14:00 | Gales vs Inglaterra

Miércoles 30 de noviembre

10:00 | Túnez vs Francia

Jueves 1 de diciembre

14:00 | Japón vs España

Viernes 2 de diciembre

10:00 | Ghana vs Uruguay

14:00 | Serbia vs Suiza

Selecciones que participarán en el Mundial Qatar 2022

UEFA: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Polonia, Portugal, Serbia, Gales, Suiza y Países Bajos.

Conmebol: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

AFC: Qatar, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudí y Australia.

CAF: Senegal, Ghana, Túnez, Marruecos y Camerún.

Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica.

Así se jugará la Copa del Mundo

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: Del 20 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

