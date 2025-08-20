Mira el gol de Eryc Castillo para el 1-1 de Alianza Lima vs. U Católica de Ecuador en estadio Atahualpa de Quito por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sobre los 38 minutos de juego, tras un tiro libre que ejecutó Miguel Trauco y pegó en la barrera, Sergio Peña filtró el esférico sobre todos y dejó en solitario a Castillo, quien se estiró y llegó con lo justo para inflar las redes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Poco antes, a los 18′, Azarías Londoño había anotado el descuento de la Católica quiteña para descontar en la serie.

Alianza venció 2-0 a la U. Católica de Ecuador en el partido de ida disputado en Matute. Si se mantienen el resultado, clasificará a cuartos con un 3-1 a favor en el marcador global.