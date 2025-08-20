Mira el gol de Martín Cauteruccio para el 1-0 de Bolívar vs Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
💥⚽ Martín Cauteruccio no perdonó— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 20, 2025
CONMEBOL #SudamericanaEnVIVO | #LaGranConquista pic.twitter.com/rSzbmMHVeu
