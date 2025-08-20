Gol de Cauteruccio para Bolívar vs Cienciano en Cusco | VIDEO
Gol de Cauteruccio para Bolívar vs Cienciano en Cusco | VIDEO
Redacción EC
Redacción EC

Mira el gol de Martín Cauteruccio para el 1-0 de Bolívar vs Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

