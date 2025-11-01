Cristiano Ronaldo se reencontró con las redes este sábado, acercándose a los ansiados 1000 goles. En esta oportunidad, el astro portugués firmó el 1-1 de Al Nassr vs Al Feiha por la séptima jornada de la Saudí Pro League.

Sobre los 37 minutos de juego, cuando su equipo caía por la mínima de local en el Al Awwal Park, CR7 apareció en el área para definir con jerarquía tras un buen pase entre líneas.

Jason Remeseiro había puesto en aprietos a Al Nassr luego de anotar para Al Feiha a los 13 minutos.

Con esta nueva conquista, Cristiano Ronaldo llega a los 951 goles en su carrera.