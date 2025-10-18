Al Nassr se impuso con una contundente victoria 6-1 sobre Al Fateh, afianzándose en la cima de la Liga Saudí con 15 puntos. El marcador fue sellado por una ofensiva imparable, liderada por Cristiano Ronaldo.

El astro portugués fue clave para tomar la ventaja. Con el partido 1-1, Cristiano amagó por la izquierda y sacó un potente derechazo inatajable para poner el 2-1 a los suyos con un verdadero golazo.

Tras el gol de Ronaldo, el equipo despegó. Joao Félix se destacó como la figura del partido al anotar un triplete, mientras que Kingsley Coman completó la goleada.

La victoria consolida a Al Nassr en el primer lugar de la tabla y subraya la vigencia goleadora de CR7, que celebró el número 949 de su carrera.

Gol de Cristiano Ronaldo hoy