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¡Tras rebote de Muslera! Al-Amri marca el 1-0 de Arabia Saudita vs Uruguay | VIDEO
¡Tras rebote de Muslera! Al-Amri marca el 1-0 de Arabia Saudita vs Uruguay | VIDEO
Por Redacción EC

Arabia Saudita sacó ventaja en el primer tiempo ante Uruguay, por el Mundial 2026. A los 41′, apareció Abdulelah Al-Amri para marcar el 1-0 y dar la sorpresa en el Hard Rock Stadium. La jugada nació de un tiro de esquina a favor de los árabes que provocó el rebote de Fernando Msulera. El arquero uruguayo dejó la pelota corta y allí apareció Al-Amri para aprovechar el regalo y abrir el marcador en Miami. Ahora, el equipo de Marcelo Bielsa necesita darle vuelta al resultado su quiere sumar puntos en su debut mundialista.

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