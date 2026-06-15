¡Tras rebote de Muslera! Al-Amri marca el 1-0 de Arabia Saudita vs Uruguay | VIDEO

Arabia Saudita sacó ventaja en el primer tiempo ante Uruguay, por el Mundial 2026. A los 41′, apareció Abdulelah Al-Amri para marcar el 1-0 y dar la sorpresa en el Hard Rock Stadium. La jugada nació de un tiro de esquina a favor de los árabes que provocó el rebote de Fernando Msulera. El arquero uruguayo dejó la pelota corta y allí apareció Al-Amri para aprovechar el regalo y abrir el marcador en Miami. Ahora, el equipo de Marcelo Bielsa necesita darle vuelta al resultado su quiere sumar puntos en su debut mundialista.

Arabia Saudita sacó ventaja en el primer tiempo ante Uruguay, por el Mundial 2026. A los 41′, apareció Abdulelah Al-Amri para marcar el 1-0 y dar la sorpresa en el Hard Rock Stadium. La jugada nació de un tiro de esquina a favor de los árabes que provocó el rebote de Fernando Msulera. El arquero uruguayo dejó la pelota corta y allí apareció Al-Amri para aprovechar el regalo y abrir el marcador en Miami. Ahora, el equipo de Marcelo Bielsa necesita darle vuelta al resultado su quiere sumar puntos en su debut mundialista. ¡GOL DE ARABIA SAUDITA!



Al-Amri aprovechó y puso el 1-0 ante Uruguay en el debut. pic.twitter.com/UMWc2EHIG0 — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru