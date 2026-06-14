Por Redacción EC

Ecuador sufrió un duro golpe en su estreno en el Mundial 2026 tras caer 1-0 ante Costa de Marfil con un gol en el último minuto del partido. Cuando todo parecía encaminarse a un empate, apareció Amad Diallo para inclinar la balanza a favor del conjunto africano.

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