Ecuador sufrió un duro golpe en su estreno en el Mundial 2026 tras caer 1-0 ante Costa de Marfil con un gol en el último minuto del partido. Cuando todo parecía encaminarse a un empate, apareció Amad Diallo para inclinar la balanza a favor del conjunto africano.

¡¡LA CALIDAD DE UN CRACK DEL MANCHESTER UNITED!! Luego de una gran corrida de Singo, zurdazo de primera de Diallo para el agónico 1-0 de Costa de Marfil ante Ecuador.



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El encuentro fue parejo durante gran parte del tiempo, con ambos equipos generando ocasiones pero sin lograr romper el cero. La selección ecuatoriana mostró orden defensivo y buscó hacer daño en el contragolpe, mientras que Costa de Marfil insistió con mayor posesión del balón.

Sin embargo, en los instantes finales, la presión marfileña tuvo su recompensa. Diallo aprovechó una jugada dentro del área para definir con precisión y desatar la celebración de su equipo, dejando sin reacción a la defensa ecuatoriana.

Con este resultado, Ecuador arranca el torneo con una derrota que complica sus aspiraciones en la fase de grupos. Por su parte, Costa de Marfil suma tres puntos clave y da un paso importante en su lucha por avanzar a la siguiente ronda del Mundial.