Noruega vence 1-0 a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 gracias a un gol de Andreas Schjelderup a los 36 minutos del primer tiempo. El atacante recibe el balón por la banda izquierda y saca un potente remate/centro de zurda que se desvía en el camino, generando un efecto inesperado que descoloca al arquero Jordan Pickford. La pelota toma altura y se cuela en el ángulo opuesto, desatando la sorpresa en el estadio. El equipo noruego se muestra sólido tras el gol, mientras Inglaterra intenta reaccionar y adelanta sus líneas en busca del empate.

PFF, PERO QUÉ GOLAZO



Noruega se pone 1-0 en ventaja sobre Inglaterra con este tremendo tanto de Andreas Schjelderup. pic.twitter.com/Z0iSkwjyqM — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026