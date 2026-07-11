Noruega vence 1-0 a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 gracias a un gol de Andreas Schjelderup a los 36 minutos del primer tiempo. El atacante recibe el balón por la banda izquierda y saca un potente remate/centro de zurda que se desvía en el camino, generando un efecto inesperado que descoloca al arquero Jordan Pickford. La pelota toma altura y se cuela en el ángulo opuesto, desatando la sorpresa en el estadio. El equipo noruego se muestra sólido tras el gol, mientras Inglaterra intenta reaccionar y adelanta sus líneas en busca del empate.
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