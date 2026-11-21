Boca Juniors encontró finalmente el camino al gol en Barranquilla. A los 16 minutos, Santiago Ascacibar apareció dentro del área para marcar el 1-0 ante Atlético Mineiro y desatar la celebración de los hinchas xeneizes en la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

La jugada nació con un remate de Tomás Aranda que encontró una respuesta de la defensa brasileña. Sin embargo, el rebote quedó servido para el volante argentino, quien no dudó: el ‘Ruso’ sacó un potente disparo y fusiló al arquero Everson para abrir el marcador en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

¡¡AHORA SÍ VALE, RUSO!! ¡¡ASCACÍBAR SE ENCONTRÓ CON LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!! 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/sanwf0L2an — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

Curiosamente, Ascacibar ya había celebrado minutos antes. El mediocampista había conseguido marcar en una acción muy similar, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada. Esta vez, el argentino tuvo su revancha y consiguió que el grito de gol de Boca sí subiera al marcador.

Así, el equipo argentino encontró la ventaja en una final que había comenzado con mucha intensidad. Merentiel había desperdiciado una ocasión clarísima frente al arco y ahora fue Ascacibar quien apareció para poner a Boca más cerca de la gloria internacional.