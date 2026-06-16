¡Todo liquidado! Golazo de Barcola para asegurar el 2-0 de Francia vs Senegal | VIDEO

Francia estiró su ventaja sobre Senegal. A los 82′, Bradley Barcola apareció para firmar el 2-0 y asegurar el partido por el Grupo I del Mundial 2026. El delantero francés tiró una diagonal desde afuera hacia adentro tras un buen pase filtrado de Rabiot, controló de gran manera y definició perfectamente ante la salida del arquero Mendy. La jugada fue rápida y sorprendió a la defensa rival, que poco pudo hacer para evitar la caída de su arco. Así, el combinado europeo dio un golpe de autoridad y se reafirma como candidata al título.

Francia estiró su ventaja sobre Senegal. A los 82′, Bradley Barcola apareció para firmar el 2-0 y asegurar el partido por el Grupo I del Mundial 2026. El delantero francés tiró una diagonal desde afuera hacia adentro tras un buen pase filtrado de Rabiot, controló de gran manera y definició perfectamente ante la salida del arquero Mendy. La jugada fue rápida y sorprendió a la defensa rival, que poco pudo hacer para evitar la caída de su arco. Así, el combinado europeo dio un golpe de autoridad y se reafirma como candidata al título. ¡GOLAZO DE FRANCIA QUE EXTIENDE LA VENTAJA!



Después de una gran conducción, Rabiot habilitó a Barcolá, que metió una diagonal y pinchó la pelota ante Mendy para el 2-0 frente a Senegal. pic.twitter.com/gbeGKy5uBJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru