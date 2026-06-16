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¡Todo liquidado! Golazo de Barcola para asegurar el 2-0 de Francia vs Senegal | VIDEO
¡Todo liquidado! Golazo de Barcola para asegurar el 2-0 de Francia vs Senegal | VIDEO
Por Redacción EC

Francia estiró su ventaja sobre Senegal. A los 82′, Bradley Barcola apareció para firmar el 2-0 y asegurar el partido por el Grupo I del Mundial 2026. El delantero francés tiró una diagonal desde afuera hacia adentro tras un buen pase filtrado de Rabiot, controló de gran manera y definició perfectamente ante la salida del arquero Mendy. La jugada fue rápida y sorprendió a la defensa rival, que poco pudo hacer para evitar la caída de su arco. Así, el combinado europeo dio un golpe de autoridad y se reafirma como candidata al título.

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