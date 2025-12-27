Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista este sábado 27 de diciembre durante la jornada de la Saudi Pro League, en el partido entre Al-Nassr y Al Okhdood, donde el portugués volvió a dejar su sello en el marcador con un gol clave para su equipo. El delantero abrió el marcador con un certero derechazo tras una jugada de táctica fija, sumando así el gol número 955 de su carrera profesional, un hito más en su inagotable búsqueda de alcanzar la barrera de los 1 000 tantos.

Otro gol más de Cristiano Ronaldo y ya van 955 goles.



Da igual la edad que tenga. Siempre aparece, siempre marca, siempre está.



Es único, es inmortal, es eterno. Es el mejor jugador de la historia🐐pic.twitter.com/X8QVAHyoEy — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) December 27, 2025

El duelo, que se disputó en el Al-Awwal Park de Riad como parte de la décima jornada del campeonato saudí, vio a Al-Nassr imponerse desde temprano, con Ronaldo anticipándose en el segundo poste para empujar el balón tras un centro desde el córner.

Antes de que se fuera el primer tiempo, Cristiano no sólo se conformó con su gol inicial: estuvo atento dentro del área para convertir un segundo tanto, colocando el 2-0 parcial y demostrando que, a sus 40 años, sigue siendo una pieza fundamental en el ataque de su club y un constante peligro para cualquier defensa rival.

Cristiano Ronaldo acaba de marcar un gol de tacón y con caño incluido al defensa que le estaba marcando.



El movimiento es demasiado bueno. El desmarque es impresionante. Y la definición de primeras es brutal.



El mejor jugador de la historia🐐pic.twitter.com/y0sqonoAa7 — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) December 27, 2025

Con este doblete, Ronaldo sigue sumando números impresionantes en su carrera y mantiene a Al-Nassr en una posición destacada en la liga, confirmando que, incluso lejos de los focos de Europa, continúa escribiendo capítulos importantes en su legado futbolístico.