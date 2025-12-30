Para no perder la costumbre: el insólito gol 957 de Cristiano Ronaldo con Al Nassr vs. Al Ettifaq | VIDEO

Cristiano Ronaldo volvió a dejar su huella en el marcador en el 2-2 del Al Nassr vs. Al Ettifaq, por la Saudí Pro League, y alcanzó los 957 goles en su carrera profesional. Aunque, a diferencia de los golazos a los que nos tiene acostumbrados, esta vez marcó de una manera insólita.

Corría el minuto 67 del partido cuando Joao Félix tenía una clara ocasión de gol. El portugués se perfiló para su derecha y, pese a que había varios jugadores en su zona, sacó un fuerte remate con dirección al arco.

Para suerte, la trayectoria de la pelota golpeó a Cristiano en la espalda y descolocó al arquero. Fue el 2-1 a favor de Al Nassr y el gol 957 para CR7, quien cerró el 2025 cada vez más cerca de los 1000 tantos.

Pese a ello, el marcador acabó 2-2. Georginio Wijnaldum firmó un doblete (16′ y 80′) y deceretó el empate en el partido.

Con la espalda también vale. Gol número ¡957! para Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/14SgBtge8R — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 30, 2025