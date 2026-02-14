¡Llegó el 962! Cristiano Ronaldo volvió con gol en triunfo de Al Nassr vs Al Fateh, por la Saudí Pro League | VIDEO

Cristiano Ronaldo regresó y anotó su gol 962. Con 41 años cumplidos y luego de protagonizar una ‘huelga’ que lo privó de dos partidos, el portugués fue clave en la victoria por 2-0 de Al Nassr vs Al Fateh, por la Saudí Pro League.

En partido por la fecha 21, Cristiano fue titular en su equipo y no tardó mucho para abrir el marcador. De hecho, a los 18′, el astro luso aprovechó un buen centro de Sadio Mané para definir en el punto de penal y poner el 1-0.

Ese gol le permitió a Al Nassr acomodarse mejor en el campo y hacer su fútbol. El equipo de Jorge Jesús encontró espacios para hacer daño y estiró la ventaja a los 78′ gracias a Ayman Yahya.

Con ello, CR7 alcanzó los 962 goles y cada vez está más cerca de la meta de los 1000. En lo colectivo, Al Nassr sumó 52 puntos y se puso a una sola unidad del líder Al Hilal (53 puntos).

🔵🟡🔙 Cristiano Ronaldo scores his career goal number 962 as soon as he returns in Al Nassr squad.



The first one since turning 41. 🎂@Rtiban1 🎥 pic.twitter.com/PoJuyGeiAJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2026

