¡Llegó el 962! Cristiano Ronaldo volvió con gol en triunfo de Al Nassr vs Al Fateh, por la Saudí Pro League | VIDEO

Cristiano Ronaldo regresó y anotó su gol 962. Con 41 años cumplidos y luego de protagonizar una ‘huelga’ que lo privó de dos partidos, el portugués fue clave en la victoria por 2-0 de Al Nassr vs Al Fateh, por la Saudí Pro League.
En partido por la fecha 21, Cristiano fue titular en su equipo y no tardó mucho para abrir el marcador. De hecho, a los 18′, el astro luso aprovechó un buen centro de Sadio Mané para definir en el punto de penal y poner el 1-0.
Ese gol le permitió a Al Nassr acomodarse mejor en el campo y hacer su fútbol. El equipo de Jorge Jesús encontró espacios para hacer daño y estiró la ventaja a los 78′ gracias a Ayman Yahya.
Con ello, CR7 alcanzó los 962 goles y cada vez está más cerca de la meta de los 1000. En lo colectivo, Al Nassr sumó 52 puntos y se puso a una sola unidad del líder Al Hilal (53 puntos).
SOBRE EL AUTOR
