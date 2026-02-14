Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con gol de Cristiano Ronaldo, Al Nassr venció 2-0 a Al Fateh y se puso a un punto de líder Al Hilal por la Saudí Pro League. (Foto: Al Nassr)
Con gol de Cristiano Ronaldo, Al Nassr venció 2-0 a Al Fateh y se puso a un punto de líder Al Hilal por la Saudí Pro League. (Foto: Al Nassr)
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo regresó y anotó su gol 962. Con 41 años cumplidos y luego de protagonizar una ‘huelga’ que lo privó de dos partidos, el portugués fue clave en la victoria por 2-0 de Al Nassr vs Al Fateh, por la Saudí Pro League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¡Llegó el 962! Cristiano Ronaldo volvió con gol en triunfo de Al Nassr vs Al Fateh, por la Saudí Pro League | VIDEO
Fútbol mundial

¡Llegó el 962! Cristiano Ronaldo volvió con gol en triunfo de Al Nassr vs Al Fateh, por la Saudí Pro League | VIDEO

Partidos de hoy, sábado 14 de febrero del 2026: hora, TV y dónde ver fútbol en vivo
Fútbol mundial

Partidos de hoy, sábado 14 de febrero del 2026: hora, TV y dónde ver fútbol en vivo

Bayern Múnich vs. Werder Bremen (3-0): resumen y goles del partido por Bundesliga | VIDEO
Fútbol mundial

Bayern Múnich vs. Werder Bremen (3-0): resumen y goles del partido por Bundesliga | VIDEO

Buenas noticias para el Madrid: Arbeloa confirma que Mbappé se recuperó para enfrentar a Real Sociedad
Fútbol mundial

Buenas noticias para el Madrid: Arbeloa confirma que Mbappé se recuperó para enfrentar a Real Sociedad